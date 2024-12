Ilrestodelcarlino.it - La Sammaurese guarda ai giovani. Porte aperte sia in entrata che in uscita

Lo aveva in qualche modo chiesto domenica scorsa Stefano Protti di poter avere almeno un under da schierare in difesa e la società giallorossa si è subito messa al lavoro. Matteo Beconcini, difensore esterno classe 2005, ex Pistoiese poi passato alla primavera del Sassuolo diventa una alternativa che permette al tecnico delladi gestire con più libertà i cambi. Ci sono anche uscite da registrare, visto che Jeffers Imoh lascia il giallorosso e pare in procinto di approdare alla Nuova Igea Virtus. Il bottino di reti di Imoh si è fermato al rigore messo a segno contro lo Zenith Prato. Lasciano la maglia giallorossa anche il centrocampista Arsenijevic e Filippo Tamai che ha trovato collocazione al Riccione 1926, squadra che milita in Promozione. Intanto dietro le scrivanie della società si amplia il ruolo di Giorgio Tonino che dalla scorsa estate era direttore generale del settorele: Tonino ora ha assunto la carica di direttore generale di tutta l’area sportiva della