Juventus Motta | Saremo sempre sotto pressione Vlahovic ci sarà

(Adnkronos) – Impegno casalingo per lasabato 7 dicembre 2024. All’Allianz Stadium arriva il Bologna di Italiano, fresco di passaggio del turno in Coppa Italia. Una partita speciale per Thiago, che affronta la squadra che, lo scorso anno, è riuscito a portare a una storica qualificazione in Champions League: “Il Bologna sta bene. È una grande squadra, pressa tantissimo, gioca molto verticale. Dobbiamo concentrarci per evitare di soffrire la loro grande intensità. A Bologna ho trascorso due anni bellissimi, sia a livello umano che sportivo. Sul resto non ho niente da aggiungere”, ha detto in conferenza stampa il tecnico bianconero.ritroverà, al rientro dopo l’infortunio: “Dusan domanicon il gruppo. Ha fatto la settimana con la squadra. Sono contento che sia tornato dopo l’infortunio.