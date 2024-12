Superguidatv.it - Jose De La Torre morto a 37 anni: le cause della morte

Leggi su Superguidatv.it

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di José de la, l’attore spagnolo noto per il ruolo di Iván nella serie Netflix “Toy Boy”. De laè deceduto all’età di 37a causa di una malattia diagnosticata di recente.Chi era José de laNato in Spagna, José de laha iniziato la sua formazione artistica presso l’Escuela Superior de Arte Dramático “Antonio Banderas” a Malaga, istituto fondato dal celebre attore internazionale. Dopo gli studi, ha intrapreso una carriera teatrale partecipando a diverse produzioni spagnole. Il suo debutto televisivo risale al 2017 con una partecipazione non accrediServir y proteger”.Il successo internazionale è arrivato nel 2019 con “Toy Boy”, dove interpretava Iván, ruolo che gli ha permesso di farsi conoscere anche al di fuoriSpagna.