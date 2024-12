Invincible | il primo poster ufficiale della stagione 3 rivela un grosso SPOILER

Leggi su Cinefilos.it

: ilunTra la prima e la seconda(qui la recensione) didi Prime Video c’è stato un notevole distacco (oltre due anni), ma ci era stato assicurato che l’attesa per la terzanon sarebbe stata così lunga, cosa che è stata recentemente confermata dal rilascio delteaser.tornerà dunque sui nostri schermi il 6 febbraio 2025 – e non ci sarà la fastidiosa pausa di metà! Ora, lo streamer ha pubblicato la prima key artterzaserie animata per adulti e, se non conoscete i fumetti, l’immagine offre un!Il recente teaser vede un Mark Grayson (Steven Yeun), ormai diciannovenne, incontrare Cecil Stedman (Walton Goggins) in un caffè, con un’impostazione simile a quella del teasersecondacon Allen l’alieno.