Il trionfo di Mimì | X Factor 2024 si chiude su Sky e NOW con la vittoria della giovane artista

ILDI: XÈ SUOVINCE LA GIOVANISSIMASQUADRA DI MANUEL AGNELLI, PER LA PRIMA VOLTA VINCITORE DI XGRANDI PROTAGONISTIFINALE DI NAPOLI I TRE ARTISTI DI ACHILLE LAURO LES VOTIVES, I PATAGARRI E LORENZO SALVETTI ROBBIE WILLIAMS SHOW: CON LE SUE HIT ILLUMINA LA PRIMA FINALE IN ESTERNASTORIA INTERNAZIONALE DEL FORMATGIGI D’ALESSIO EMOZIONA I 16MILA DI PIAZZA DEL PLEBISCITO CON IL SUO OMAGGIO A PINO DANIELE SULLE NOTE DI “NAPULE È”Èa trionfare in questa finalissima di X, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, nella prima finale in esterna nella storia internazionale del programma in Piazza del Plebiscito, a Napoli.Una cavalcata straordinaria, quella di, che con il suo giudice Manuel Agnelli e con le sue interpretazioni sempre intense ha conquistato il pubblico di #XFavendo la meglio sui Les Votives, secondi classificati; terzi I PATAGARRI, quarto Lorenzo Salvetti.