Gestione delle ferie per i docenti a tempo determinato durante il periodo natalizio

Ilsi avvicina e, come ogni anno, sorgono dubbi e questioni relative allaper i, in particolare per quelli a. Le normative attuali stabiliscono precise modalità per la fruizionee le responsabilità dei dirigenti scolastici in merito. Perché lenon possono essere assegnate d’ufficio Secondo la normativa vigente, leper inon possono essere assegnate d’ufficio. Infatti, l’articolo 1, comma 54 della legge n. 228/2012 stabilisce che i, sia ache di ruolo, devono richiedere esplicitamente lei periodi di sospensionelezioni, come Natale, Pasqua o l’estate, irimangono a disposizione della scuola, ma non sono obbligati a richiederein questi periodi.