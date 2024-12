Notizie.com - Francia, Macron non si dimette: tutti gli scenari possibili per risolvere la crisi di governo

Leggi su Notizie.com

, Il 59% dei cittadini vuole le dimissioni di, ma lui non si. In corso le trattative sul nuovo, i socialisti: “Mai alcon un premier di estrema destra”. Potrebbe essere proprio il timore di consegnare laa Marine Le Pen il motivo per il quale il presidente francese Emmanuelha deciso di nonrsi. Da un sondaggio di Le Figaro è emerso che il 59% dei cittadini crede che dovrebbe lasciare la poltrona. Ma lui non cede, va avanti e incontra i partiti all’Eliseo.non sigliperladi(Ansa Foto) – notizie.comÈ difficile la matassa da sbrogliare per Emmanuel. Il presidente si trova di nuovo a gestire una situazione politica che vede i partiti moderati indietreggiare sempre di più a favore di Marine Le Pen e Jean-Luc Melenchon.