Fiorentina vs Cagliari | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I viola vogliono confermarsi nei piani alti della classifica, mentre i sardi vogliono mantenere intatta la distanza dalla zona retrocessione.vssi giocherà domenica 8 dicembre 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio Franchi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREFatta eccezione per l’ultima partita non disputata, i viola sono reduci da ben sette vittorie utili consecutive che li hanno proiettati al secondo posto in condominio con Lazio e Inter. La squadra di Palladino non vuole fermarsi, bensì continuare a stupire e lottare fino all’ultimo per un posto in Champions League.Nell’ultimo turno di campionato i sardi, battendo il Verona, sono tornati a sorridere dopo cinque gare nelle quali avevano ottenuto tre sconfitte e due pareggi.