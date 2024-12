Quotidiano.net - Evasione fiscale in Italia, ecco dove si evade di più

Roma, 6 dicembre 2024 – Mancano dati più aggiornati, ma quelli disponibili parlano, ancora una volta, di un’con due anime, due diverse tendenze. Se si guarda in termini assoluti, la regione d’con il maggior gettitomancato è la Lombardia, conseguenza però di un volume di affari molto maggiore rispetto al Sud. In termini relativi, infatti, la tendenza are è più accentuata nel Mezzogiorno, in particolare in Calabria e Campania. I dati del Ministero dell’Economia e della Finanza Anche se con dati in lieve miglioramento, l’anche per il 2021 è stata forte, con un gettitomancato pari a circa 84 miliardi di euro. La mappa del fenomeno è stata tracciata dalla Cgia di Mestre, incrociando banche dati collegate in maniera digitale, sulla scorta di informazioni rilasciate dal Ministero dell'Economia e della Finanza.