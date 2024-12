Ilfattoquotidiano.it - “Chi ha più di due insufficienze a scuola l’anno prossimo non giocherà”: la nuova regola del presidente del Mantova calcio

“In tutta onestà, chi ha più di duesi alzi in piedi“. Mercoledì sera a, ilFilippo Piccoli ha tenuto un discorso alla festa natalizia che il club di Serie B dedica al proprio settore giovanile. Non un classico discorso d’auguri, anzi. Un vero e proprio avvertimento che ha destato non poca sorpresa negli occhi dei presenti. Dopo un primo momento d’imbarazzo generale, poco alla volta dei ragazzi si alzano. “Ho apprezzato la loro onestà – ha ammesso Piccoli – poi mi sono rivolto agli allenatori e ho detto loro che se a marzo questi ragazzi non avranno rimediato, ilanno non giocheranno più nel. Ci metteremo in contatto con le istituzioni scolastiche e verificheremo“.Quale risultato ha ottenuto questo messaggio del? Un grande applauso da parte dei genitori.