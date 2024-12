Ilgiorno.it - Cede il terreno sotto la betonpompa, il braccio meccanico crolla: così Giuseppe Bolognini è morto a Soncino

Leggi su Ilgiorno.it

(Cremona) – Un operaio di 58 anni,di Pumenengo (Bergamo), ha perso la vita per un’incredibile fatalità a, nel Cremonese. È stato centrato in pieno daldi una betoniera che si era appena posizionata e stava cominciando il suo lavoro. Inutili i soccorsi, la vittima ha avuto il cranio sfondato dal tremendo impatto con il. Erano le 11 passate da qualche minuto nel cantiere del nuovo polo scolastico di via Merini, che unirà nello stesso plesso materna e nido. Squadre di persone di varie ditte si stavano affaccendando, quando sul posto è arrivata una, macchina dotato di unlungo anche 20 metri che serve a trasportare il cemento in punti difficilmente raggiungibili. Prima di partire con le operazioni, il pesante camion deve ancorarsi al suolo.