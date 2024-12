.com - Better Man, recensione: Robbie Williams diventa una scimmia e ci fa conoscere i suoi demoni

La nostradiMan, l’atteso biopic musicale su e condiretto da Michael Gracey: l’iconico artista inglese, autore di successi come Feel o Angels, gioca a carte scoperte e il risultato è un film strepitoso tra quasi horror e parabola di successo/cadutaScordatevi Bohemian Rhapsody o Elvis, perchéMan è più vicino a Rocketman per come decostruisce la figura mitica di, rispetto ai due film sovracitati. Un(e qui sta una delle tante intuizioni di questo ottimo biopic) che qui ha le sembianze di una, a cui lo stesso cantante inglese e l’attore Jonno Davies prestano voce e ugola, e che ci trasporta nei momenti clou della propria vita tra tanti, tantissimi, l’amore per la nonna e il rapporto conflittuale con il padre, l’ascesa rapidissima, il successo globale e le dipendenze da cocaina e alcool.