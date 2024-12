Metropolitanmagazine.it - Angela Frenda, chi è la giudice di Celebrity Chef: “Ho scoperto la mia passione per caso”

è nata a Napoli 51 anni fa, ed è nel capoluogo campano che ha intrapreso il suo corso di studi. Laureata in Scienze politiche all’Università Federico II, nel 1997 ha cominciato la sua collaborazione con Il Corriere del Mezzogiorno, dove si occupava prevalentemente di politica. Ma se fin dagli esordi le capacità in fase di scrittura erano evidenti, meno nota era la suaper la cucina, che la spinse molti anni dopo, tramite una richiesta del direttore Ferruccio De Bortoli, a girare una videoricetta per il Natale. Inizialmente era forse poco più di un gioco, ma la riuscita di quell’esperimento piacque tanto al pubblico quanto al suo giornale, per il quale diventò una Food Editor di riferimento.Se da un punto di vista professionale le sue aspirazioni appaiono chiari, lo stesso non si può dire della sfera privata, rimasta spesso nell’ombra.