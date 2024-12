Liberoquotidiano.it - All'Università di Torino si studia anche l'universo queer: corsi, ma non ricorsi storici

, ma non ri. L'diè pronta ad aprire le porte al primo corso interdisciplinare diStudies. Ma di cosa si tratta? Parliamo di un ciclo di studi che tende a occuparsi di tematiche legate all'orientamento sessuale, ovviamente unite al famigerato genere senza dimenticare le discriminazioni. Il tutto mischiato avarie discipline. Il corso prenderà il via durante il secondo semestre dell'anno accademico 2024-2025 e sarà tenuto, rigorosamente, in lingua inglese. La Stampa ha presentato il professor Antonio Vercellone, professore associato di diritto privato all'UniTo, come «titolare di questa coraggiosa iniziativa» perché i suoi intenti sarebbero particolarmente significativi «alla luce della propaganda del governo riguardo alla cosiddetta, e inesistente, “teoria gender”».