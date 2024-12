Terzotemponapoli.com - Aldo Biscardi: la figlia racconta

: la“La Var è la sua vittoria più grande, raccoglieva le firme per la moviola in campo. Quella volta che al Processo del lunedì si collegò Pertini”Le parole delladi, noto giornalista, sull’utilizzo della Var nel calcio di oggi ed in Serie A.ldoè stato uno dei volti più popolari della narrazione calcistica della Serie A in tv. Il suo Processo aveva una grandissima audience e ha prodotto a cascata tantissime trasmissioni di calcio parlato. Il Corriere della Sera ha intervistato laAntonella.LA MOVIOLA IN CAMPO – “Da inviato per Quelli che. il calcio, nonostante i 78 anni, girava gli stadi raccogliendo firme su dei quadernoni. La Var è stata la sua vittoria, ha fatto in tempo a vederla ma non a godersela. É il rimpianto più grande”.