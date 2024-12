Ilrestodelcarlino.it - "Abbiamo un’unica maglia. È quella delle Marche"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È doveroso stoppare immediatamente una polemica inesistente e soprattutto non alimentare uno scontro politico fine a se stesso che mira solo a dividere i territori. Un gioco a cui non vogliamo stare. Prima di tutto, la Regioneche mi onoro di guidare ha un approccio di collaborazione con tutti i territori e considera ogni territorio allo stesso modo, meritevole di averegiuste ambizioni di rilancio e di essere ascoltato e sostenuto in iniziative spontanee e strutturate. Lofatto per tante iniziative e lofatto in particolar modo per Pesaro Capitale italiana della Cultura, sostenuta dalla Regione con un milione di euro, o così come per Urbino che finalmente ha ottenuto il riconoscimento di Capoluogo. Voglio ribadire che da parte nostra siamo sempre a disposizione per condividere iniziative a tutela e supportonostre comunità, così comefatto insieme alle altre regioni del centro Italia per la candidatura della Civitas Appenninica, un lavoro iniziato ben oltre un anno fa che ha visto la Regione essere formalmente coinvolta.