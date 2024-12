Oasport.it - A che ora il biathlon in tv oggi, sprint maschile Kontiolahti 2024: programma, tv, streaming, startlist

, venerdì 6 dicembre, andrà in scena ladi(Finlandia), sede della macro-tappa d’apertura della Coppa del Mondo di. Nella prova sui due poligoni in terra finlandese, bisognerà trovare il non semplice compromesso tra velocità sugli sci stretti e precisione nelle serie di tiro. Si spera che in casa Italia si sappia fare meglio della 20 km Individuale.Nella gara dei quattro poligoni il migliore degli azzurri è stato Lukas Hofer. L’altoatesino ha commesso solo un erre nell’ultima serie in piedi e terminato al 21° posto. Decisamente male invece il più atteso della formazione tricolore, Tommaso Giacomel. Il 25enne nostrano aveva messo in mostra grandi cose nel corso della frazione di staffetta, ma nella 20 km di due giorni fa è stato decisamente falloso nelle sessioni di tiro.