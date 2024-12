Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2024 ore 09:15

DEL 5 DICEMBREORE 09.05 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLIPER UN INCIDENTE, NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI,RESTA CHIUSO IL TRATTO TRA IL BIVIO PER LA A24-TERAMO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD, IN DIREZIONE NAPOLI, AL MOMENTO SONO DUE I CHILOMETRI DI CODACI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONESUD PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI MONTEPORZIO CATONE SI SONO FORMATE CODE PER DUE CHILOMETRI, IN DIREZIONEE SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARECODE A TRATTI IN INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA TIBURTINA POI CODE DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIA E RALLENTAMENTI DALLA PONTINA ALL’OSTIENSEIN ESTERNA SI RALLENTA TRA AURELIA E PESCACCIOA SEGUIRE CODE DALLA-FIUMICNO ALLA PONTINA, TRAFFICO RALLENTATO DALL’APPIA ALLA TUSCOLANA E CODE A TRATTI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINACODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ORA LOCALIZZATE DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTROIN USCITA CODE DA TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARECI SPOSTIAMO SULLA-FIUMICINO CODE IN DIMINUZIONE, ORA TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EURCI SPOSTIAMO SULL’ARDEATINA, PER UN INCIDENTE LUNGHE CODE DA SANTA PALOMBA A VIA DI FIORANELLO, IN DIREZIONEINFINE, SULL’APPIA PER TRAFFICO FILE DA VIA DEI LAGHI A VIA DELLE CAPANNELLE, IN DIREIZONE CENTRODA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral