The Bad Guy 2 | la recensione della serie Prime Video

The Bad Guy 2: laÈ bene dirlo senza mezzi termini: la seconda stagione di The Bad Guy, disponibile sudal 5 dicembre e ancora una volta diretta dal duo Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, conferma e supera le aspettative, offrendo un’avvincente seguitostoria di Nino Scotellaro, ex magistrato diventato spietato malavitoso. Con il suo mix di riferimenti al cinema d’azione anni ’90 e un profondo radicamento nella realtà italiana, lasi impone come uno dei prodotti più interessanti del panorama televisivo contemporaneo.Un omaggio al grande cinema e alla cultura popEra chiaro dall’inizio che The Bad Guy fosse un prodotto creato da chi ama il cinema. La passione dei registi per maestri come Tony Scott, Michael Bay, John Woo e Quentin Tarantino permea ogni episodio, donando allauna dimensione cinematografica che la rende unica.