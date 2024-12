Ilrestodelcarlino.it - Smartsystem Essence Hotels, il mood trasferta è positivo

Quello conquistato ad Aversa non è un semplice punto, ma è molto di più. LaFano, in versione, ha dato piacevoli sensazioni: combattiva, mai arrendevole, sempre sul pezzo ed in grado di far giocar male uno squadrone come l’Evolution Green che, solo la settimana prima, era riuscito ad espugnare Brescia. Altro dato importante è legato al fatto di come coach Mastrangelo sia riuscito a trovare dalla panchina risorse fondamentali, come Jacopo Rizzi: "Contento per questo esordio – afferma il virtussino – l’avevamo studiata e preparata in settimana con il coach e oggi ho cercato di sfruttare al massimo la mia occasione". In un match peraltro tutt’altro che agevole: "Avversario di alto livello – continua Rizzi – uno dei top di categoria. Magari si poteva fare di più, ma va bene così.