Tvzap.it - Silvia Toffanin, la sorpresa di Pier Silvio va storta: cala il gelo in studio

Leggi su Tvzap.it

News TV. Ieri è andata in onda l’ultima delle tre puntata di This is me, programma condotto dache vede protagonisti gli ex allievi di Amici. Lo show ripercorre gli esordi di cantanti e ballerini fino ad arrivare ad oggi e all’enorme successo che hanno guadagnato. Nel corso dell’ultima puntata tanti ospiti come Enrico Nigiotti, Alberto Urso, Giulia Pauselli, Sebastian Melo Elodie, Mattia Zenzola e Alessandro Cavallo. Tra gli ospiti anche i Pooh, Geppi Cucciare eBerlusconi, con unaper.Leggi anche: This is me, è polemica sugli assenti: chi ha dato buca allaLeggi anche: “Grande Fratello”, Tommaso vuole lasciare la CasaLadivaL’ultima puntata di This is me, andata in onda il 4 dicembre ha acceso il dibattito sui social grazie a un momento che nessuno si sarebbe immaginato: la presenza diBerlusconi, che ha attirato l’attenzione non solo per il suo intervento, ma soprattutto per la reazione della sua compagna, la conduttrice