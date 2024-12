Lanazione.it - Rivoluzione al Giovannini. Prelievi senza prenotazione trasferiti in via Giubilei

Leggi su Lanazione.it

Dal 16 dicembre in poi gli accessi diretti per iematici e per la consegna dei campioni biologici saranno spostati dalal centrodi di via. Soltanto la struttura di Prato nord diventerà un puntoesclusivamente dedicato agli accessi diretti. Una piccola grandeper i tanti utenti cheusufruiscono del servizio sanitario pubblico con accesso diretto per gli esami da sempre attivo aldopo le 10 di mattina. L’informazioni, oltre che sul sito dell’Asl Toscana centro, si trova in una cartello affisso ad uno degli ingressi del centro socio sanitario di via Cavour. Con un cambiamento di fascia oraria, che ha già fatto storcere il naso a diversi cittadini, soprattutto di coloro che arrivano da fuori città e dalla Vallata.