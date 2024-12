Pronta a combattere per l’Isis in Siria fermata e arrestata 19enne all’aeroporto di Bergamo

Leggi su Dayitalianews.com

Il 30 novembre una ragazza di 19 anni nata in Kenya, ma residente a Milano, è stata bloccatadi Orio al Serio () dove stava per prendere un aereo diretto verso la Turchia, da dove avrebbe poi raggiunto la. Il motivo?in nome deldopo un “processo di radicalizzazione”.L’inchiesta della DigosIl fermo è stato convalidato ieri 4 dicembre e portato a termine dopo l’inchiesta condotta dalla Digos e coordinata dalla pm di Milano Francesca Crupi e dal procuratore Marcello Viola. Attualmente lasi trova in custodia cautelare in carcere.L’indagine, condotta dalla Digos di Milano Sezione Antiterrorismo Internazionale e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione-Servizio per il Contrasto dell’Estremismo del Terrorismo Esterno, era partita lo scorso ottobre e si era focalizzata sugli ambienti jihadisti radicali online.