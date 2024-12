Thesocialpost.it - Precipita da una finestra a Roma, morto bambino di 11 anni

Tragedia oggi, 5 dicembre, nel quartiere Collatino di: undi 11dopo essereto da unaal decimo piano di un palazzo al civico 70 di via Igino Giordani. Il drammatico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio. Sul posto sono immediatamente intervenuti il 118 e la polizia. Nonostante il trasporto urgente all’ospedale pediatricoGesù, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.Leggi anche:Caos Francia, “Macron ha accettato le dimissioni di Barnier”. I possibili scenariLa dinamica dell’incidenteSecondo le prime informazioni, ilsarebbe caduto dal decimo piano, finendo tra un albero e un palo. Una donna che lo ha trovato a terra ha lanciato l’allarme, suonando ai campanelli del palazzo nel tentativo di rintracciare i genitori della vittima.