Pistolotto fucsia davanti alla chiesa? Troppa frociaggine in comune | la critica del prete social di Verona contro l’albero di Natale – Il video

«Oggi pomeriggio mi ritrovo questo, chiedo il vostro parere». E i suoi follower digitali – 90mila su Instagram, 370mila su TikTok – rispondono al sondaggio in maggioranza: «in». Non è passata inosservata la consultazione di don Ambrogio Mazzai, seguitissimodelladello Spirito Santo di, suldiche ildiha piazzatosua parrocchia. Un cono di coloreche ha indispettito lui e i fedeli, e laè scivolata nell’invettiva. Usando tra l’altro un termine che già era stato utilizzato da Papa Francesco in almeno due occasioni sollevando grandi polemiche. «Evidentemente questo è un pensiero che circola in città. Quello di un’eccessiva esposizione ideologica dell’amministrazione su gay friendly», ha poi aggiunto.