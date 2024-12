Opec+ proroga stretta su export greggio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.28 Nuovo rinvio di tre mesi, da parte dei Paesi, per l'aumento dei loro produzione eddi petrolio. La riunione del gruppo allargato, che vede anche Paesi non dentro l'Opec, ha spostato da gennaio ad aprile il momento in cui sarà loro possibile eliminare le restrizioni che si sono autoimposti. Fino a fine marzo, 2,2 mln di barili al giorno, poi gradualmente di mese in mese aumenti fino alla completa eliminazione della restrizione a settembre 2026, hanno concordato.