Dilei.it - Nicole Kidman e la figlia Faith di 13 anni, insieme al gala: il dolce duo incanta Beverly Hills

, una delle attrici più amate di Hollywood, ha illuminato il red carpetallaMargaret, 13, in occasione del Women In Entertainmentorganizzato da The Hollywood Reporter. L’evento, tenutosi alHotel, ha visto madre erubare la scena con la loro eleganza e complicità, offrendo un raro momento di apparizione pubblica: una madre orgogliosa e unaradiosa, 57, si è presentata all’evento avvolta in un raffinato abito nero caratterizzato da un colletto blu che ricordava le linee eleganti di una camicia sartoriale. La scelta dell’attrice si è rivelata perfetta per l’occasione, sottolineando il suo stile sempre impeccabile.Al suo fianco, la giovanissimaha sfoggiato un completo in tweed bianco e nero, composto da una giacca abbinata a una gonna.