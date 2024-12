Anteprima24.it - Napoli, raid con mazza da baseball a San Giovanni Maggiore: “Degrado no stop, ma niente risposte”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiUn’aggressione a colpi dida: vittima designata il titolare di un bar. È solo l’ultimo folle episodio, neldi largo SanPignatelli, di fronte all’università l’Orientale. Siamo intorno alle 12.30 di oggi. Sceso da un motorino, l’assalitore è stato bloccato da due passanti. Disarmato e neutralizzato, a suon di botte. Sembrava lo volessero “amre” racconta Fabrizio Caliendo, storico patron del Kestè. Solo l’intervento di personale del locale ha scongiurato il linciaggio. L’aggressore, messo a mal partito, si è dileguato “zoppicante e sanguinante”. Si tratterebbe di una persona allontanata in precedenza, a causa di condotte moleste. E Caliendo non nasconde amarezza, in un post su Facebook. “Il mio cuore piange un altro giorno di violenza”.