Quotidiano.net - Milei alla Cpac, dobbiamo creare un'internazionale della destra

"La società occidentale ha detto basta all'ideologia woke ed è in cerca di nuovi valori e rappresentatività, non possiamo lasciarla in manosinistra". Così si è espresso il presidente argentino, Javier, parlandoConferenza di azione politica conservatrice (), organizzata per la prima volta a Buenos Aires. Di fronte a una platea di membri dell'ultraglobale, e preceduto dagli interventi di Lara Trump, Steve Bannon, e Jair Bolsonaro,ha ribadito l'importanza di portare avanti la "battaglia culturale". "stabilire una rete, un'difendere l'ereditànostra civilizzazione. Oggi in Argentina siamo all'avanguardiapolitica e dell'economia. Possiamo essere un faro per l'occidente che cerca di ritrovare i suoi valori", ha detto.