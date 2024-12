Secoloditalia.it - Meloni riceve Fitto a Palazzo Chigi: l’Italia in campo per le prossime sfide europee

Giornata impegnativa per Raffaele, fresco di nomina a vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Un traguardo storico perche ha vinto il lungo braccio di ferro con i socialisti europei che non hanno rinunciato alla pregiudiziale ideologica contro l’esponente di Ecr. Doppio appuntamento per, prima al Colle e poi a. Il nuovo vicepresidente Ue con deleghe pesanti e strategiche alle Riforme e alla Coesione ha incontrato in mattinata il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una visita di cortesia sulla quale non è trapelato nulla.Mattarellaal QuirinaleNel mezzo delle trattativesui nomi della nuova dirigenza Ue l’inquilino del Colle aveva blindatocon un endorsement inequivocabile. Il 14 novembre, nelle ore di massimo strappo sulle nomine in Europa con i veti incrociati dei partiti a sostengo di von der Leyen, Mattarella aveva ricevutoformulandogli gli auguri per l’affidamento dell’incarico, “così importante per”.