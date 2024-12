Chiccheinformatiche.com - La Batteria al diamante che durerà migliaia di anni: per veicoli spaziali, apparecchi acustici e pacemaker

I ricercatori dell’Università di Bristol e dell’Autorità per l’Energia Atomica del Regno Unito (UKAEA) hanno sviluppato una rivoluzionariaal, in grado di duraredi. Al suo interno, un cuore di carbonio-14, un isotopo radioattivo utilizzato in quantità minime e confinato in totale sicurezza. Questo isotopo, attraverso il decadimento, genera energia a bassa potenza per un periodo estremamente lungo.Laalche duradiQuesta tecnologia è ideale per alimentare dispositivi che sono difficili o impossibili da ricaricare, come, sistemi di tracciamento e persino. Una scoperta che promette di rivoluzionare il futuro dell’energia a lunga durata.Laalcon carbonio-14 è la prima del suo genere al mondo.