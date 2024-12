Dilei.it - Kate Middleton s’inchina, Re Carlo le volta le spalle. Momento imbarazzante

ha attirato l’attenzione di tutti quando ha preso parte alla cerimonia di benvenuto per l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, e per la prima moglie, la sceicca Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani. Ogni sua mossa, ogni sua espressione è stata studiata nel piccolo dei dettagli e così non è sfuggita la totale indifferenza di Redavanti all’inchino che la Principessa del Galles gli ha fatto. Per un attimo si è creato dell’imbarazzo., l’inchino ignoratoha presenziato all’importante evento di Corte per accogliere l’emiro e sua moglie, in visita di Stato a Londra, conclusasi ieri 4 dicembre. La Principessa del Galles ha reso omaggio agli ospiti indossando un cappotto di Alexander McQueen, rosso granata, in omaggio alla bandiera del Qatar.