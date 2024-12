Ilrestodelcarlino.it - Inchiesta sociale di Ires. La casa è un miraggio per le fasce più deboli. E si taglia sulla salute

di Enrico Agnessi Un imolese su cinque, tra quelli che si collocano nella fascia socio-economica più bassa della popolazione, ha difficoltà a trovare. E più di uno su tre, nel totale degli intervistati, ha dovuto rinunciare a una prestazione medica a causa di liste attesa troppo lunghe o per motivi economici. Sono alcuni dei punti emersi dall’portata avanti nei mesi scorsi a livello metropolitano daEmilia-Romagna. Con 631 interviste "complete e classificabili", il circondario imolese contribuisce per oltre il 10% del totale, attraverso il coinvolgimento di tutti e dieci i comuni del territorio, allo studio. Si tratta tecnicamente di una "massiva con campione non probabilistico", vale a dire non statisticamente rappresentativo. Come precisa però Gianluca De Angelis (Emilia-Romagna), presentando ieri mattina il report nella sede della Cgil imolese, la numerosità del campione permette di dire "quali condizioni è statisticamente ragionevole attendersi che possano verificarsi in modo correlato tra loro".