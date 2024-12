Sport.quotidiano.net - Il Viareggio guarda al futuro con Morandini

Il calciomercato è iniziato a tutti gli effetti nei dilettanti. anche se ormai "è sempre calciomercato" dato che con le rescissioni dei nuovi “contrattini” c’è la possibilità di liberare e tesserare nuovi giocatori praticamente sempre, come abbiamo visto nei mesi scorsi. Queste però sono le date della sessione invernale in atto: gli svincoli sono possibili fino a mercoledì prossimo 11 dicembre (con i giocatori svincolati poi subito tesserabili altrove dal successivo giovedì 12 dicembre); i passaggi da società a società sono iniziati ieri l’altro e resteranno effettuabili sino a mercoledì 18 dicembre; infine la possibilità di tesserare giocatori che hanno rescisso rimarrà aperta fino al 31 gennaio. In Eccellenza è molto attivo ilche, dopo aver preso Nannetti-Baracchini-Ortolini, piazza un colpo anche nel “parco quote“ ingaggiando dal Tau Altopascio il difensore classe 2006 Matteo