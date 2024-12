Linkiesta.it - Il racconto dello sport nei media jugoslavi

Quando cominciammo ad andare a seguire gli eventiivi sul posto, ina, venimmo anche in contatto con i colleghi delle altre emittenti jugoslave. Noi di Capodistria, che in effetti, tecnicamente, servivamo una minoranza molto esigua rimasta ina dopo le varie ondate dell’esodo del dopoguerra, eravamo piu? o meno l’ultima ruota del carro, la penultima essendo la tv di Pris?tina in lingua albanese che serviva la comunita? degli albanesi del Kosovo. E dunque spesso e volentieri dividevamo con loro gli uffici che ci venivano messi a disposizione dalla Jrt, per cui cominciammo a conoscerci e a fare amicizia. Notammo subito che erano persone che, almeno per la nostra sensibilita?, arrivavano piu? o meno da Marte. Per loro la famiglia, nel senso di un marito onnipotente con moglie a suo esclusivo servizio e soprattutto tanti figli, e l’appartenenza alla comunita?, di tipo quasi tribale, erano una religione assoluta che non ammetteva eccezioni.