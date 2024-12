Ilgiorno.it - Il quartiere gioca in difesa. Ecco il pass per i residenti

Buone notizie per chi risiede o lavora in zona Stadio durante le partite del Monza. Dal match di lunedì prossimo, Monza-Udinese, entreranno in vigore le strisce gialle di cui si potrà usufruire tramite appositodi Monza Mobilità. In occasione della prossima sfida di campionato entrerà infatti in vigore la Zpru (Zona a particolare rilevanza urbana) Polo Sportivo di Monza, dove si trovano l’U-Power Stadium e l’Arena del volley: si tratta di circa 1.800 stalli già delimitati da strisce gialle che, in occasione dei grandi eventi sportivi, saranno riservati a, dimoranti, lavoratori e caregiver. Occorre però richiedere a Monza Mobilità ilper parcheggiare sugli stalli gialli durante le partite all’U-Power Stadium e gli eventi di particolare rilevanza sportiva. Per farlo, è necessario registrare la targa del proprio veicolo sul portale di Monza Mobilità (monzamobilita.