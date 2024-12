Governo | ora no condizioni a ok Mercosur

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.35 "Nel confermare che l'approfondimento delle relazioni con i Paesi deldebba continuare a rappresentare una priorità strategica sia a livello politico che economico e industriale per l'Ue oltre che per l'Italia,ilitaliano ritiene che non vi siano leper sottoscriver l'attuale testo e che la firma dell'Accordo di associazione tra UE-possa avvenire solo a condizione di adeguate tutele e compensazioni in caso di aquilibri per il settore agricolo". Così fondi di Palazzo Chigi.