Gli alberi di Natale griffati di Milano a confronto negli anni

si prepara alvestendosi a festa: com’è tradizione, il grande albero didella galleria Vittorio Emanuele II anche quest’anno ha uno sponsor eccellente. Dopo l’albero di valigie di Gucci, che ha diviso l’opinione pubblica, quest’anno è la volta di Dior Parfums, che ha decorato l’albero ispirandosi alle luci di Versailles. L’accensione dell’albero Dior in GalleriaIl 4 dicembre, a pochi giorni dalla grande serata della Prima Scala, la città si è radunata in Galleria per ammirare l’accensione del grande albero di. Si tratta di un abete alto più di 14 metri, interamente decorato di bianco e d’oro con quasi 1900, tra cui stelle, fiori e nastri. L’ispirazione arriva dalla reggia di Versailles, opulenta e magica,In cima non poteva mancare una grande stella dorata a cinque punte, il portafortuna del superstizioso monsieur Christian Dior.