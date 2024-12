Liberoquotidiano.it - "Ero perso, ho visto il buio": la confessione choc di Sinner preoccupa i tifosi

Jannikha rilasciato un'intervista a Esquire Italia in cui ha ripercorso i mesi difficili legati al caso Clostebol. «Non auguro a nessuno- ha dichiarato- di passare i momenti che ho trascorso io. Hoil. Non potevo parlarne con nessuno. Non potevo sfogarmi o farmi aiutare. Mi sono sentito». Scendere in campo con un macigno sulle spalle è stata dura: «Tutte lene che mi conoscevano e che mi guardavano giocare capivano che c'era qualcosa in me che non girava bene. Ho passato notti insonni perché, anche se sei certo della tua innocenza, sai che queste vicende sono complesse».