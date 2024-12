Formiche.net - Difesa Usa, ecco chi è il nuovo segretario dell’Esercito nominato da Trump

Prosegue la successione di nomine che andranno a costituire l’architrave dell’esecutivo statunitense. Il presidente eletto Donaldha indicato il nome di Daniel Driscoll come prossimo. Subordinato aldella, che rappresenta il Pentagono nel gabinetto del presidente degli Stati Uniti, il(Secretary of the Army) svolge una funzione civile analoga a quella del capo di Stato maggiore, in quanto referente per tutti i dossier relativi alla Forza armata di riferimento.Chi è Daniel Driscoll?Originario del North Carolina, Driscoll è un veterano delle Forze armate e ha lavorato come consigliere politico del vice presidente eletto JD Vance, con cui ha frequentato la Yale Law School. “Come ex soldato, investitore e consulente politico, Dan porta con sé una combinazione potente di esperienze che gli permetteranno di agire come innovatore e promotore del cambiamento.