De Laurentiis si appisola in tribuna durante Lazio-Napoli | social scatenati

gli ottavi di Coppa Italia all’Olimpico, le telecamere hanno catturato un momento di relax del presidente azzurro, scatenando l’ironia del web.Un curioso episodio ha caratterizzato la sfida di Coppa Italia traall’Olimpico. Le telecamere di Mediaset hanno inquadrato inautorità il presidente Aurelio Dein un momento di apparente sonnolenza, scatenando immediatamente l’ironia deinetwork.L’immagine del patron azzurro ha ricordato a molti una celebre foto del presidente della, Claudio Lotito, immortalato in passato in una situazione analoga proprio nello stesso stadio, generando un immediato parallelismo suimedia.La scena è avvenutaun match cruciale per entrambe le squadre: gli azzurri di Antonio Conte, dopo aver superato Modena e Palermo, cercano il passaggio ai quarti di finale dove affronteranno la vincente tra Inter e Udinese.