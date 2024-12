Cultweb.it - Da Indiana Jones al Mago di Oz, i musei Smithsonian sono scrigni delle meraviglie, ma chi li ha inventati?

rappresentano un tesoro culturale senza pari. Essicustodi diche spaziano dalla storia antica alla scienza moderna, fino alla cultura pop. Ma pochi sanno che dietro questa istituzione imponente si cela la figura enigmatica di James Smithson, un britannico che, udite udite, non ha mai visitato gli Stati Uniti.James Smithson nacque nel 1765 in Francia, figlio illegittimo di un aristocratico inglese, e crebbe con il nome di James Lewis Macie. Più tardi, adottò il cognome Smithson per onorare la sua famiglia paterna. Scienziato brillante, dedicò la sua vita alla chimica e alla mineralogia, acquisendo una fortuna considerevole. Alla sua morte nel 1829, Smithson lasciò un testamento sorprendente. Nel caso in cui suo nipote non avesse avuto eredi, infatti, l’intera eredità sarebbe andata agli Stati Uniti per fondare un’istituzione dedicata alla diffusione del sapere.