Ilgiorno.it - Cittadinanza negata a uno straniero: 13 anni fa era stato fermato per guida in stato di ebbrezza

DESIO – Ha bevuto troppo, non potrà diventare cittadino italiano. È quanto si è sentito dire unoche, dopo aver presentato tutta la documentazione necessaria per compiere questo passo importante, ha ricevuto il diniego dal ministero dell’Interno. Nel suo “curriculum“, infatti, c’è una condanna perindipronunciata tredicifa nell’aula del tribunale di Desio. Lo, questa volta da sobrio, non ha voluto credere a quanto ha letto nel documento che gli ènotificato. Si è pertanto rivolto a un legale e la vicenda è finita per competenza nelle mani del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che nei giorni scorsi ha depositato la sentenza: ricorso respinto ecostretto a pagare le spese di lite quantificate in mille euro. I giudici evidenziano infatti che “l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento che presuppone l’esplicarsi di un’amplissima discrezionalità in capo all’amministrazione”.