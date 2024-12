Notizie.com - Chi è suor Anna Donelli, la religiosa “a disposizione” degli ndranghetisti: 25 arresti a Brescia, tutti i dettagli

Maxi operazione contro la ‘ndrangheta dell’Antimafia di: tra gli arrestati unaa e due ex esponenti delle istituzioni del territorio.“Se ti serve qualcosa dentro, è uno dei nostri”. Parlavano così di lei gli. “È adel sodalizio per garantire il collegamento con i sodali detenuti in carcere”, scrivono invece gli inquirenti.Chi è, la“a: 25(FACEBOOK FOTO/POLIZIA DI STATO FOTO) – Notizie.comAccuse gravissime quelle nei confronti di. La, considerata il collegamento tra l’esterno e gli uomini della cosca in carcere, deve rispondere di concorso esterno in associazione mafiosa ed è attualmente aglidomiciliari. C’è anche il suo nome tra i 25 coinvolti nell’inchiesta della Procura della Repubblica dicontro un presunto gruppo criminale legato alla ‘ndrangheta.