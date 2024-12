Bove dovrà lasciare la Serie A se gli verrà impiantato un defibrillatore

Leggi su Justcalcio.com

Calcio italiano:El jugador de la Fiorentina Edoardo, protagonista involuntario de la pasada jornada de laA tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante el partido contra el Inter de Milán, no podrá volver a jugar Italia en caso de que le tenga que ser implantado un desfribilador subcutáneo.La normativa médico deportiva italiana, recogida en los “Protocolos cardiológicos para la evaluación de la aptitud para el deporte de competición”, no prevé que un futbolista con un desfribilador subcutáneo pueda jugar en laA.Aunque el Fiorentina no ha actualizado desde el pasado lunes el estado de salud de, el diario ‘La Reppublica’ informa este jueves de que el futbolista habría ya dado el visto bueno al implante y que, por tanto, no podría continuar con su carrera deportiva en Italia.