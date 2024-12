Quotidiano.net - Aiuti umanitari in Libano, i caschi blu italiani consegnano un carico per gli sfollati

Shama (), 5 dicembre 2024 –in: i ‘blu’hanno consegnato un importanteper i civilinelle zone di confine. Il nostro contingente della missione Unifil ha donato generi di prima necessità – cibo, coperte, farmaci, materiale sanitario e prodotti per l’igiene acquistati con i fondi del Ministero della Difesa italiano– ai responsabili dell’Unità di crisi di Tiro, dell’ospedale Jabal Amel dell’omonimo distretto e a rappresentanti della municipalità di Bint Jubayl, nel Sud del. A pochi giorni dall’annuncio della tregua trae Israele, l’Italia si è subito attivata per portareche saranno distribuiti aglidelle aree di confine delmeridionale. La fine delle ostilità è stata raggiunta dopo un lungo lavoro di mediazione e i due Paesi – in base a quanto stabilito dalla risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – si sono impegnati a consentire ai civili di entrambi i lati della ‘Blue line’ di tornare in sicurezza alle loro terre e alle loro case.