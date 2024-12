Lanazione.it - Accademia Petrarca, un convegno internazionale su Vasari

Arezzo, 5 dicembre 2024 – Nell’anno delle celebrazioniane Arezzo dedica a uno dei suoi cittadini più illustri, non solo una serie di importanti mostre, ma anche undi studi organizzato dall’. Tema della due giorni in programma oggi e domani alla Casa delin via dell’Orto ad Arezzo,e l’allegoria. Gli appuntamenti sono volti ad approfondire la relazione continuativa dell’artista-biografo con le personificazioni allegoriche. Il, che si colloca in un rapporto di interazione con una delle mostre su: Il Teatro delle Virtù, è curato da Giulio Firpo, Liletta Fornasari, Cristina Galassi e Sonia Maffei, ed è organizzato dall’di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa e con la Scuola di specializzazione in Beni Storico Artistici dell’Università di Perugia.