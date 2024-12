Inter-news.it - Zenón, talento argentino! Chi è il centrocampista seguito dall’Inter

La missione Sudamericana di Dario Baccin continua in Argentina: la dirigenza dell’Inter sta visionando da vicino Kevindel Boca Juniors. Un profilo che potrebbe rivelarsi importante per lo scacchiere tecnico-tattico di Simone Inzaghi.MISSIONE SUDAMERICANA PER BACCIN – Nelle ultime ore è partita ufficialmente la missione sudamericana di Dario Baccin, braccio destro di Piero Ausilio. Il diktat è molto chiaro, in piena linea con la nuova filosofia dettata da Oaktree: scovare nuovi talenti che nell’Inter potrebbero avere un futuro importante, un’evoluzione sia in termini tecnici sia in termini economici. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha tirato in ballo diversi nomi sondati dalla dirigenza nerazzurra. Bisogna andare in Argentina, a Buenos Aires, nel quartiere La Boca.