VINGI sceglie Benedetta Parodi come Brand Ambassador

, l’homewearche incarna l’essenza del made in Italy, annuncia la sua nuova collaborazione con, una delle figure più amate della televisione, giornalista e scrittrice italiana.sarà ladella nuova collezione di biancheria da tavola e tessili da cucina Full season 2025, che si caratterizza per l’alta qualità e per il design ricercato, elementi distintivi del marchio.Da sempre, infatti,si distingue per la ricerca dell’eccellenza, attraverso collezioni che uniscono cura dei dettagli, versatilità e una vasta gamma di cromie e fantasie. Ogni stagione, ilpropone tessuti selezionati con cura, creando un universo unico che trasforma ogni ambiente domestico in un luogo di eleganza e comfort. E la nuova collezione di biancheria da tavola e tessili da cucina non fa eccezione, offrendo materiali pregiati e stili sofisticati, perfetti per ogni occasione.