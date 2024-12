Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 4/12/24

No regà, non ditemi niente perché oggi sono a lutto. A LUTTO.Che vi dicevo giusto ieri? Che anon ti lasciano manco il tempo d’essere pervasa da una mezza gioia random in quel mare di nefandezze che. zac!, arriva subito la fregatura. E ‘nfatti.24 ore ci hanno concesso. Lunedì pomeriggio eravamo tutti lì coi popcorn a gustarci la maitroppoprematura dipartita di Mario Cusitore che, dopo aver nasato la botola aperta sotto la seggiolina del suo nuovo bff Alessio Pecorelli ha messo le mani avanti per non cadere indietro, come si suol dire, e ha guadagnato lesto l’uscita per schivare l’onta di essere quello “cacciato” potendo invece asserire che “sono io che me ne sono voluto andare!“, e LETTERALMENTE 24 ore dopo stavamo leggendo le anticipazioni della registrazione di ieri dove campeggiava quel funereo “Mario Cusitore è tornato“.